هيئة الطاقة الذرية: نلعب دورا كبيرا في التوعية بخطورة التغيرات المناخية

قال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، إن محور عمل الهيئة الرئيسي هو الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، علاوة على الأبحاث الخاصة بتغييرات المناخ بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأضاف الجوهري، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، اليوم، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المجموعة التي تعمل في الهيئة تشمل خبرات في جميع المجالات، حيث تتعرض لكل القضايا المناخية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تشمل بُعدًا هامًا وهو ضرورة مشاركة البحث العلمي في قضايا تغير المناخ.

وأكد أهمية البحث العلمي باعتباره الحل لأي قضايا، حيث إنه يعطي المعلومات والمعايير لمتخذي القرارات: «نعمل في مجالات كثيرة مثل الزراعة وبحوث الأراضي ومجالات المياه».

وحدتان لتشعيع الغذاء

وأوضح «الجوهري»، أن استخدامات النظائر المشعة في الغذاء ضروري للغاية، متابعًا أن هناك وحدتين لتشعيع الأغذية إحداها بمدينة نصر والأخرى بالإسكندرية: «لدينا وحدتين لإشعاع الأغذية في مدينة نصر والإسكندرية، فأي صادرات زراعية قد تتعرض لمشكلات في الرطوبة والبكتيريا والفطريات يحدث لها تلف، وبالتالي نستخدم إشعاع محسوب بالجرعات ومعترف به عالميا لوقف نمو الفطريات».

الاستخدامات الإشعاعية في الغذاء آمنة ومعترف بها دوليا

وذكر أن استخدام تقنية الإشعاع يتم بشكل آمن اثناء تصدير التوابل وغيره بالإضافة إلى معالجة الأدوات الجراحية وإنتاج الطفرات الزراعية، موضحًا أن تلك الطفرات يُطلق عليها أجيال جديدة من النباتات تتحمل بعض الصفات الجديدة كالملوحة وغيرها.

ولفت إلى استخدام الإشعاع في إنتاج الطفرات الزراعية تحت إشراف وزارة الزراعة للتأكد من الصفات التي تم تعديلها، مؤكدًا عدم وجود أية أضرار على صحة الإنسان جراء استخدامها.

التقنيات النووية تستخدم في عدة أنشطة

وأشار إلى أن التقنيات النووية تستخدم في عدة أنشطة، منها معرفة عمر الخزان الجوفي ومدى تجدد المياه، وهو ما يحمي منسوب المياه الجوفية من السحب الجائر، حيث تفيد هذه الأمور متخذي القرار، مؤكدًا ن الهيئة تضطلع بدور كبير في نشر الوعي، حيث يتم العمل على عدة محاور، مثل الإعلام: «لدينا جروب فريق الإعلام النووي يضم كل إعلاميي وصحفيي مصر المهتمين بقضايا الطاقة الذرية، كما نعمل على تدريب طلاب الجامعات في الصيف، حيث استضفنا 1700 طالب من الجامعات المصرية».