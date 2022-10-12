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شرطة البيئة تضبط 6 مصانع أسمدة وأعلاف غير مرخصة في القاهرة والقليوبية

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
أسمدة زراعية ـ صورة أرشيفية

أسمدة زراعية ـ صورة أرشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق القاهرة والقليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 6 مصانع أعلاف وأسمدة غير مرخصة، وبها منتجات مغشوشة. 

فى مجال حماية الثروة الزراعية

وجرى ضبط (5288 لتر أسمدة ومخصبات زراعية سائلة – 85 لتر مبيدات زراعية – 12,773 طم مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية – 71,5 طن أعلاف وحبوب زراعية) مغشوشة ومقلدة ودون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

ضبط مصنع أقمشة غير مرخص 

وتم ضبط مصنع ومخزن دون ترخيص في القليوبية بمضبوطات بلغت (طن مواد خام لأقمشة مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع سترات غرف العمليات و800 سترة طبية دون بيانات مجهولة المصدر و4,5 طن منتج نهائي منظفات ومعطرات وحفاضات أطفال معبأة ومعدة للتداول.

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بقلم محمد بركات