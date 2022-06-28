ضبط 180 طن أسمدة مدعمة محظور تداولها في الأسواق بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضبط نحو 180 طن أسمدة أزوتية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية في الأسواق، قبل بيعها.

جاء ذلك ذلك خلال حملة تموينية مكبرة لمفتشي مديرية التموين بالتعاون مع ضباط مباحث التموين بمركز منفلوط، بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة بغرض بيعها بالسوق السوداء.

تكثيف الحملات التموينية

وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية بصورة دورية ومفاجئة؛ لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والمتلاعبين بالسلع المدعمة من قبل الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

حملة تموينية مكبرة نظمتها مديرية التموين

من جانبه، قال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها مديرية التموين بالاشتراك مع قوة من مباحث التموين؛ للوقوف على مدى الانضباط داخل الأسواق بمركز منفلوط، تم ضبط نحو 180 طنًا من الأسمدة الأزوتية المدعمة المخصصة لوزارة الزراعة والمحظور تداولها خارج البطاقات الزراعية، محملة على سيارة نقل بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة، بغرض بيعها في السوق السوداء بمركز منفلوط وتم التحفظ علي المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.