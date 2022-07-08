ضبط 1504 قضايا تموينية متنوعة والتحفظ على «50 طن» أسمدة مدعمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1504 قضايا تموينية متنوعة

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1504 قضايا تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غذائية، و411 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار، و623 قضية في مجال مخالفات المخابز، و15 قضية استيلاء على السلع المدعمة.

التحفظ على سيارة محملة بـ 50 طنًا من الأسمدة الزراعية المدعمة

وضبطت الحملات قائد سيارة محملة بـ 50 طنًا من الأسمدة الزراعية المدعمة حال سيره بمحافظة الفيوم، و22 طنًا من الدقيق الأبيض بمخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، و12,4 طن زيت طعام وسكر حر وأرز أبيض بمحل لتجارة السلع الغذائية في محافظة القاهرة، و2٫87 طن لحوم مجمدة داخل مصنع مصنعات لحوم بمحافظة القليوبية، و30 طن أعلاف حيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 54 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 27297 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وضمن جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بـ منظومة توريد القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 47,500 طن أقماح محلية، كما تم ضبط 17 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 83,284 طن أقماح محلية.

وفي سياق آخر، شنت مديريات الأمن حملات لإحكام القبضة الأمنية وملاحقة تجار المخدرات، أسفرت عن ضبط عاطلين حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما 6 كيلو من مخدر الهيروين و10 كيلو من مخدر الحشيش وطبنجة ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الفيوم وأسيوط، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وبحوزتهما 15 كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.