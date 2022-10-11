ضبط مصنعي حلوى وعطور بكفر الشيخ لاستخدامهما خامات مجهولة المصدر (صور)

تمكنت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع وحدة حماية المستهلك، من ضبط مصنع حلوى لحيازته مواد خام مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 900 لتر عسل جلوكوز بدون فواتير.

مصنع مخالف لتعبئة العطور

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة العطور لاستخدامه علامات تجارية بدون وجود مسوغ قانوني، وتم التحفظ على 250 لترا من المواد الخام التي تستخدم فى التعبئة بدون بيانات، و2000 عبوة فارغة لزوم التعبئة، و1000 عبوة مُعدة للبيع، وجميعها تحمل أسماء علامات تجارية عالمية مقلدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المصنعين المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على المصانع والأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

حملات تموينية مكثفة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجَّه في وقت سابق، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.