حظك اليوم برج الحمل الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة في نفسه، فهو يلهم الجميع من حوله بسبب هذه الثقة ولذلك فهو يتمتع بالاستقلالية التامة في مختلف المواقف التي يقوم بها، ما يجعله يقوم بالأمور على طريقته الخاصة أفضل من أن يتبع الناس.

مواصفات برج الحمل

كما أن مولود برج الحمل لديه طاقة إيجابية رائعة إلى جانب أنه مفعم بالحيوية والنشاط ما يجعله يحتفظ بحماسه ونظرته التفاؤلية في الحياة، فهو يضع الخطط المحكمة في مختلف المواقف التي تواجهه لكي يتجاوز الصعاب والأمور التي لا يمكن تجاوزها، كما أنه يكره أن يقلق على الأشياء التي تفوته.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم اليوم علاقاتك، وعليك أن تنطلق لكي تحقق كل ما تريد في حياتك المهنية، وتستفيد من ذبذبات الفلك الإيجابية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تشعر باستقرار نفسي ويمدك القمر بروح خيال، ما يساعدك بشكل كبير في علاقتك مع أحبائك.. اغتنم الفرصة وكن لطيفًا، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.