حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت من الشخصيات الحساسة والعاطفية، فمشاعره هي المتحكم الرئيسي فيه، لذلك يتعرض في كثير من الأحيان للاستغلال والخيانة، لكنه سرعان ما تعود ثقته مرة أخرى في الآخرين.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج الحوت، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الحوت، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، اليوم تكون موفق في مجالك المهني، بسبب وجود القمر بمنزل البرج الثالث، مما يجعلك متقد الذهب والعاطفة، وقادر على الحفاظ على العلاقات المهنية مع زملائك، وتبدو موفق مع الآخرين، كما أنك على المستوى العملي تبدو مؤثر في المحيطين معك، وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أن حظك اليوم على المستوى العائلي والعاطفي فقد كان الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التصرف بحكمة مع الطرف الآخر، وتتمكن اليوم وتمتلك القدرة على أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.