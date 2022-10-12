حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

النشاط والحيوية الدائمة من أبرز صفات مواليد برج القوس الذين يميلون إلى السفر والاستمتاع بالألعاب الغريبة والمختلفة، مثل القفز بالمظلات، كما أنه يميل إلى بناء علاقات اجتماعية ومعارف من مختلف الجنسيات فهو صديق للجميع.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي والعاطفي والعائلي، والذي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، ان حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، اليوم من أسعد أيام أصحاب هذا البرج، وذلك بسبب تواجد القمر بمنزل الصحة، مما يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية، ويجعلك تشعر بالحماس وروح التفاؤل، وإذا اتخذت قرارات صحيحة، وقد يدفعك ذلك للتقدم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أن حظك اليوم على المستوى العائلي والعاطفي فقد كان، لا يختلف الأمر كثيرًا على المستوي الشخصي والعائلي والعاطفي، وذلك بسبب تواجد فينوس وعطارد داعمان، مما يجعلك تشعر بالمحبة والعواطف، ويعدك ذلك بفترة حافلة بالحب والنشاطات الاجتماعية.