حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الجدي من الشخصيات الجادة والناضجة، حيث يبدو دائمًا أكبر من عمره، وهو يعتمد على المنطق والأسلوب العلمي في عمله، مما يجعله يكتسب ثقة زملائه في العمل، ويجعله الأقدر على تولي المناصب الإدارية.

وفي تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي والعاطفي والعائلي، والذي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدين أن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، تمر اليوم بالكثير من الضغوط وعليك الانتباه لكل ما سيأتي، فعلى الرغم من هذه المشاكل، يمكنك اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية خاصة تجاة زملاء العمل، وأن تجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أن حظك اليوم على المستوى العائلي والعاطفي فأنت اليوم تكون أمامك فرصة عظيمة لاحراز تقدم في علاقتك العاطفية، بسبب وجود القمر في منزل الحب مما يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك، لكن عليك الانتباه.