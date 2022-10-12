حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الدلو من الشخصيات الهادئة والرزينة والتي تعرف بقدرتها على حل المشاكل والصعاب التي يواجهها على الصعيد العملي أو الإنساني، ومع ذلك فهو لا ينفتح على الآخرين بسهولة، فهو يحتفظ بمساحته الشخصية حتى يثق في الآخرين.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب من مواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي والعاطفي والعائلي، والذي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، أن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، عليك اليوم الانتباه بسبب وجود القمر في وضع معاكس، لعدة مرات، ونصحت الأبراج أن تبتعد اليوم عن المناوشات مع زملائه في العمل، ويجب أن تحاول تجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أن حظك اليوم على المستوى العائلي والعاطفي، يجب أن تحتفظ بحذرك اليوم على المستوى الشخصي، بسبب وجود القمر وأوروانوس في وضع معاكس لهذا البرج، فأنت مطلوب منك الاستعداد مع أفراد أسرتك، وعليك أن تتميز بالمرونة مع من حولك.