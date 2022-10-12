قرار مهم من «التعليم»: تطبيق نظام التقييم على طلاب فصول الخدمات

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هامًا للمديريات التعليمية، شدد فيه على تطبيق نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وطلاب صفوف لنقل لفصول الخدمات المسائية للصفين الأول والثاني الثانوي.

يطبق على فصول الخدمات ما يطبق على المدارس الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بناء على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 307 بشأن جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة بالخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة.

وما جاء بالكتب الدوري رقم 27 بتاريخ 20 سبتمبر 2022، وإجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس والتي تنص على: «التأكيد على مسؤولي فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي عام وفني، الالتزام بالمواعيد المقررة لبدء العام الدراسي على أن تبدأ الدراسة من اليوم الأول ويطبق على فصول الخدمات ما يطبق على المدارس الرسمية، حيث أنهم طلاب نظاميون في الفترة المسائية».

تطبيق نظام التقييم على طلاب فصول الخدمات

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن كل ما جاء بالقرار الوزاري رقم 198 بتاريخ 29/9/2022 بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، ينطبق على طلاب صفوف النقل لفصول الخدمات المسائية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق القرار الوزاري رقم 168 على طلاب صفوف النقل وفصول الخدمات المسائية للصفين الأول والثاني الثانوي العام وبخاصة عقد الاختبارات الشهرية.