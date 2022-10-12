«صيدلة سوهاج» تحتفل بالعام الدراسي واستقبال 455 من الطلاب الجدد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي بكلية الصيدلة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، والدكتور ممدوح فوزي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية، والدكتور محمد الشريف منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية ونخبه من رؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومديري الإدارات والطلاب.

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الطلاب بالعام الجديد

وخلال كلمته هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق الطلاب الجدد على تفوقهم و إلتحاقهم بكلية الصيدلة، متمنياً لهم عاماً موفقا مكللاً بالنجاح والتفوق، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة من كليات الجامعة التي تسعى إلى تحقيق التميز العلمي والتطوير المستمر لخدمة المنظومة الصحية العلاجية، والوصول إلى مكانة مرموقة عالمياً، مثمناً دور الصيدلي في تقديم الرعاية الصحية للمريض سواء داخل المستشفيات أو خارجها، من خلال إيجاد الأنظمة العلاجية المناسبه بالتعاون مع الطبيب المعالج، مما ينتج عنه تحسين الخدمة الصحية للمرضى و تقليل مخاطر تفاعلات الأدوية.

الترحيب بالطلاب

ورحب الدكتور محمد صلاح بالطلاب الجدد البالغ عددهم 455 طالب وطالبة، وقال أن كلية الصيدلة ‏تعمل على تخريج صيدلي متميز، مؤهل للعمل في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع وشركات الأدوية وغير ذلك من مجالات سوق العمل المختلفة، كما حث الطلاب على الإجتهاد والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة والالتزام بالواجبات المحددة تجاه الكلية، متحدثاََ عن أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسه بها، الي جانب التعريف ببرنامج الصيدلة الاكلينيكية وتوضيح الفرق بينه وبين الصيدلة العام.

ومن الجدير بالذكر انه نظم الحفل إدارة رعاية الشباب و أتحاد طلاب الكلية بالتعاون مع طلاب من أجل مصر، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبتلاوة من آيات القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن الكلية وأقسامها وعدد من الفقرات الفنية.