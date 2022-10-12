ضبط صاحبي شركتين بتهمة النصب على المواطنين.. زعما قدرتهما على تسفيرهم للخارج

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط المتهمين في جرائم النصب والاحتيال، حيث استهدفت الحملة الشركات المخالفة في مجال تسفير المواطنين إلى الخارج بغرض العمل أو الدراسة، وأسفرت الحملات عن ضبط شركتين لارتكابهما مخالفات مالية وقانونية.

ضبط المتهمين

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّه جرى ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بتهمة استغلال طبيعة عمله كونه المدير المسؤول عن شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، لممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، وأمكن الاستدلال على أحد ضحايا المتهم، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وبسؤاله قال إنّ المتهم حصل على مبلغ مالي منه، بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول، ولم يفي بوعده.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنّه جرى ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بتهمة إنشاء شركة دون ترخيص للسفر إلى الخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، واتخذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج للعمل أو الدراسة، على خلاف الحقيقة.

فحص المضبوطات

وضبط المتهمين وبحوزتهما «عقود سفر، ودفاتر استلام نقدية، ومستندات خاصة بضحاياهما من راغبي السفر للخارج، وعملات أجنبية، و2 هاتف محمول»، وبفحص الهاتفين فنيا تبيّن وجود صفحات إلكترونية بأسماء الشركتين على شبكة الإنترنت، ومحادثات نصية بينهما وبين ضحاياهما تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.