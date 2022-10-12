خدمة الغابات الأمريكية توقف الحرائق مؤقتا.. النيران تلتهم 200 ألف فدان في «سانتا»

حرقت الوكالة الفيدرالية الغابات في توكومكاري بنيو مكسيكو، لمواجهة أزمة احتراق الغابات التي تحدث بسبب زيادة درجات الحرارة، لكن أفلتت السيطرة على الحريق، ما تسبب في اشتعال الكثير من الغابات، وأجبر خدمة الغابات بإيقاف المزيد من الحرائق مؤقتا، وفقا لما نقلته شبكة «أنسايد كليمت».

ذكر جون وير، المتخصص في إيكولوجيا الحرائق، أنه رأى دخان عندما كان متوجهًا إلى الاجتماع الشخصي الأول للجنة الوطنية لتقييم السياسات بشأن الحرائق الموصوفة، مشيرا إلى أن الحرائق جرى وضعها عن قصد، لحرق الغطاء النباتي الزائد، التي أدت إلى حرائق كبرى.

النيران تلتهم 200 ألف فدان في غابة سانتا

واجتمع مجموعة في نيو مكسيو أوائل مايو، حيث كان 2 من هذه الحرائق أطلقتها الوكالات الفيدرالية، وأفلتت من تحت سيطرتهم وذهبت إلى البرية، والتهمت 200 ألف فدان في غابة سانتا في الوطنية شمال البوكيرك.

ويعد ذلك أكبر حريق هائل في تاريخ نيو مكسيكو المسجل، وسيعلن رئيس خدمة الغابات الأمريكية قريبًا عن وقف البلاد لمدة 90 يومًا من الحروق الموصوفة على أرض تديرها الوكالة.

ارتفاع درجات الحرارة وجفاف المناخ يؤدي إلى اشتعال الأراضي

وجاء إعلان الرئيس في مايو الماضي، بعد أشهر فقط من وضع الوكالة خططًا للحد من الحرائق مع زيادة المساعدة في تخفيف الغابات المتضخمة، التي تأتي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف المناخ، وتسبب في اشتعال مساحات الأراضي والغابات الأمريكية سنويًا.

وعلي جانب أخر، قال وير إن توقف المؤقت للحروق يعد بمثابة نكسة، حيث يعتقد هو والعديد من علماء أن الحرائق والغابات في الولايات المتحدة بحاجة إلى إشعال المزيد لتقليل أزمة حرائق الغابات التي تتفاقم كل عام بسبب زيادة درجات الحرارة.

رجال الإطفاء: هناك غابات لا يمكن السيطرة عليها

وقال معظم رجال الغابات ورجال الإطفاء، إن الحرائق تتطلب استخدام متزايد للحروق الموصوفة من قبل الوكالة، حيث هناك غابات تشتعل بسرعة ولا يمكن السيطرة عليها.