ضبط 180 قطعة سلاح ناري و460 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 123 متهمًا، فضلا عن ملاحقة مروجي المخدرات والمنقبين عن الآثار.

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وضبطت الحملات «7 بنادق آلية - 14 بندقية خرطوش - 7 طبنجات - 152 فردًا محليًا - 304 طلقة مختلفة الأعيرة - 10 خزينة متنوعة - 238 قطعة سلاح أبيض - ورشة لتصنيع الأسلحة النارية».

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 86325 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين، ارتكبوا عدد 18 حادثًا، فضلًا عن ضبط 460 قضية اتجار في المواد المخدرة، و17 قضية تعاطى مواد مخدرة.

كما تمكنت حملة أمنية من ضبط شخصين للاتجار في المواد المخدرة بالتبين، حيث ضبط بحوزتهما 2,500 كيلوجرام واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

القبض على 5 أفراد بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

وفي القاهرة ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 أفراد بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام المتهمين بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات ملك والد أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بداخل العقار على أثار أعمال حفر، كما تم ضبط أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.