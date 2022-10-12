الرئيس اللبناني: سنعيد النازحين السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، إنّ حكومة بلاده ستبدأ من الأسبوع المقبل إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

عدد النازحين السوريين في الخارج

وبحلول عام 2015، فرّ أكثر من 4 ملايين سوري من الحرب في البلاد، ووصلوا إلى البلدان المجاورة وأوروبا وخارجها، ويبلغ اليوم عدد النازحين السوريين في الخارج 5.7 مليون شخص.

ولم تتوقف موجة النزوح للخارج فقط، حيث بلغ عدد النازحين داخليا 6.9 مليون نازح، وواجه السوريون الفارون من البلاد ردود فعل عنيفة في عدد كبير من البلدان التي نزحوا إليها، بما في ذلك سكان البلدان المضيفة لهم. وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت عدة حكومات جهودًا لإعادتهم إلى أوطانهم.