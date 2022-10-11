رويترز: إسرائيل قد تعلن موافقتها على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال 3 أسابيع

أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، بأنّ إسرائيل قد تعلن موافقتها النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في غضون 3 أسابيع، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

اتفاق ترسيم الحدود البحرية

في غضون ذلك، ذكرت الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية. وحول التوصل لاتفاق من أجل ترسيم الحدود البحرية، صرح البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية، بأن حل المشكلة يمثل أولوية رئيسية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستقرار والأمن الاقتصادي في المنطقة.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي رفض لبنان الاعتراف بالعوامات التي وضعتها إسرائيل في البحر قبل سنوات، ما يشير إلى أن قبول ذلك سيؤثر على الحدود البرية بين البلدين.

في المقابل، علقت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على الاتفاق، قائلة إنه على الرغم من محدودية نطاقه مع لبنان، لكنه سيحل نزاعا حدوديا بحريا طويل الأمد يتعلق بمناطق غنية بالغاز في البحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «الاتفاق من شأنه أن يخفف من المخاوف الأمنية والاقتصادية في البلدين، وقد أشاد كلاهما بالمسودة النهائية التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها تمكنت من حل مخاوف الجانبين».

وقال مفاوضون من لبنان وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن كلا البلدين تلقيا مسودة نهائية لاتفاق الحدود البحرية بوساطة أمريكية يلبي جميع متطلباتهما، ويمكن أن يؤدي قريبا إلى «اتفاق تاريخي».

إسرائيل رفضت تعديلات لبنان الجديدة على المسودة

وتابعت «يديعوت أحرونوت»: «طُرحت المسودة النهائية للاتفاق على البلدين أمس الاثنين لمراجعتها، حيث قالت لبنان وإسرائيلي إن الاتفاق مقبول لديهما، ورفضت إسرائيل الأسبوع الماضي تعديلات لبنان الجديدة على المسودة التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية».

وكان المسؤولون من كلا البلدين على اتصال وثيق عبر الوسيط الأمريكي، خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة لحل الخلافات القائمة.

وقال كبير المفاوضين في لبنان إلياس بو صعب، بعد دقائق من تلقي المسودة من آموس هوكشتاين، المسؤول الأمريكي الذي انخرط في شهور من الدبلوماسية المكوكية في محاولة لإنهاء النزاع: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد تؤدي جهود عاموس هوكستين قريبًا إلى اتفاق تاريخي».

وردد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الذي ترأس فريق التفاوض الإسرائيلي، تصريحات صعب، وقال في بيان «تم تلبية جميع مطالبنا وتم تصحيح التغييرات التي طلبناها، لقد حمينا المصالح الأمنية لإسرائيل ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي».

وقدم هوكشتاين، اقتراحا نهائيا يهدف إلى تسوية نزاع حول السيطرة على سلسلة من حقول الغاز قبالة سواحل لبنان وإسرائيل، حيث إنه ليس بينهما حدود بحرية معترف بها.