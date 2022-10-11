بسبب خلافات أسرية.. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بالطالبية

جدّد قاض المعارضات، حبس فني إعلانات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الجلسة المنعقدة اليوم، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته لخلافات أسرية بينهما واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها.

بداية اكتشاف الواقعة

بداية اكتشاف الواقعة كانت ورود إخطاراً للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بقيام شخص بالشروع في قتل زوجته بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها.

خلافات أسرية وراء ارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن الزوج يبلغ من العمر 43 عامًا، يعمل فني إعلانات وراء الشروع في قتل المجني عليها بسبب الخلافات الأسرية المتكررة، وكشفت أن التهم طعنها في الجانب الأيسر من الصدر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم ونجحت في إلقاء القبض عليه.

دعوى خلع وراء ارتكاب الواقعة

وبسؤال المتهم من قبل الأجهزة الأمنية أقر بارتكاب الواقعة وأن الخلافات الأسرية بينه وبين زوجته السبب لافتًا إلى أن المجني عليها رفعت دعوى خلع، ما دفعه للقيام بجريمته وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.