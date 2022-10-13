اتفاقية تعاون بين جامعتي المنوفية والسودان لتطوير برامج الدراسة المشتركة

وقّع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور بكري عثمان رئيس جامعة السودان العالمية مذكرة تفاهم؛ لتطوير علاقات التعاون بين الطرفين، والتي تهدف إلى تطوير البرامج المشتركة في الدراسة والتبادل والتعاون بمختلف مجالات التدريب الطلابي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل المؤسستين من حيث التمويل والقدرات البشرية والتقنية، وتعزيز العلاقات بين الهيئات الإدارية للجامعة أو هيئات التنسيق بين الجامعات.

واتفق الطرفان على التعاون في جميع المجالات المتاحة بينهما، خاصة في تبادل المعلومات والمطبوعات، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وتبادل الأفكار العلمية والبحوث المشتركة، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة، والتعاون في مشروع كرسي اليونسكو للصحة المدرسية الذي تستضيفه جامعة السودان العالمية، والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الطلاب وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية، ومساعدة الطلاب الوافدين.

توفير الخدمات التعليمية والبحثية

وتناول اللقاء الحديث عن جامعة المنوفية واحدة من الجامعات المرموقة على المستوى الوطني والإقليمي والقاري، وتسعى في طريقها نحو تحقيق هدفها؛ لتصبح جامعة عالمية بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة، إضافة إلى كفاءات بشرية ورؤية ثاقبة في مجال التعاون الدولي، كما تسعى بكل الطرق؛ لتحقيق رؤيتها ورسالتها؛ لتوفير الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية كمنارة للعلم في قلب الدلتا.

كما عرض «مبارك» تاريخ نشأة الجامعة وكلياتها المختلفة وتخصصاتها الطبية والهندسية والتكنولوجية بالإضافة إلى القانون والفنون والاقتصاد والزراعة والعلوم الأساسية، وعدد طلابها المتزايد كل عام وبرامجها المميزة التى تواكب سوق العمل، كما عرض أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة وأهمها جامعة المنوفية الأهلية، المدينة الطبية، الظهير الصحراوى، مثمنا جهود ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير جميع منظومات التعليم على مستوى الجمهورية للمضى نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاهتمام بالطلاب الوافدين

أعرب رئيس جامعة السودان عن سعادته بوجوده في جامعة المنوفية، مشيدا بالتخصصات والكليات التى تضمها الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها التعليمية وغيرها تشهد طفرة على كل المستويات تحت قيادة سياسية تسعى دائما لوضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة العالم.

كما عرض تاريخ نشأة جامعة السودان العالمية ومقرها الخرطوم وهى مؤسسة أكاديمية شاملة ذات أسلوب تعليمي مميز، وتسعى جاهدة لإعداد دورات وبرامج وكليات ذات صلة استجابة لاحتياجات الدولة.