رئيس جامعة المنوفية يؤدي تحية العلم مع طلاب كلية التربية الرياضية «صور»

تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، كليات الجامعة لمتابعة بدء العام الدراسي بزيارة كلية التربية الرياضية، وتقدم صفوف الطلاب لتأدية تحية العلم بحضور الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نعيم فوزي، عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

مبارك يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد

وهنأ رئيس جامعة المنوفية الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا على أهمية الانضباط من اليوم الأول في حضور المحاضرات والالتزام بالأخلاق العامة والتقاليد الجامعية، والحفاظ على منشآت الكلية، وفي حالة مواجهة أي عقبات التوجه إلى العميد وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

مبارك يعرض أهم الإنجازات بجامعة المنوفية

وعرض «مبارك» للطلاب أهم الإنجازات التي شهدتها الجامعة خلال هذه الفترة، وأهمها بدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية والموافقة على إنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية وموافقة رئيس الجمهورية على تخصيص 200 فدان بالسادات كظهير صحراوي لتوسعات الجامعة، موجها باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لتحقيق هذه الإنجازات الهامة، موجها الطلاب بأهمية الحفاظ على هذه المشروعات القومية الهامة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات وصلت حد الإعجاز في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.