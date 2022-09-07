«مستشفى الكهرباء»: توفير وتوصيل العلاج لجميع المرضى بالصعيد لأول مرة

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، إنه سيتم إطلاق خدمة متميزة جديدة للمرة الأولى لتوصيل وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى من خلال شركة «يداوي»، التي ستبدأ بشكل تجريبي بدءا من شهر أكتوبر المقبل 2022 من خلال ثلاث عيادات بأسيوط والكريمات، على أن يتم بعد ذلك تعميم التجربة، لافتًا إلى حل الشركة، المشكلات التي يواجهها العاملون بمحافظات الصعيد، مع التأكيد على التعاقد مع شركة متخصصة توفر العلاج وتوصله بشكل شهري مستمر لكافة المرضى بمختلف مناطق الصعيد بوجه خاص.

إتاحة صرف الأدوية لجميع المرضى من أي صيدلية

وأشار «سليم» في تصريحات صحفية، خلال لقائه مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، المستشار هشام فؤاد، لبحث بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالقطاع بمحافظات الصعيد، بحضور عدد من رؤساء اللجان النقابية المختلفة الذين يمثلون شركات التوزيع والإنتاج والنقل، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إضافة خطوة جديدة متمثلة في إتاحة صرف الأدوية لجميع المرضى من أي صيدلية مع تخصيص قاعدة بيانات متكاملة لكافة المرضى والعاملين، من خلال بطاقة يستطيع من خلالها المريض متابعة احتياجاته والتعرف على الشكوى ووضع حلول لها.

تخفيف الأعباء على العاملين بقطاع الكهرباء

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس قطاع أسيوط الطبي، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عيادات القمة بمحافظة المنيا لخدمة العاملين وأسرهم، لافتًا إلى أن العيادات ستضم نخبة من الأطباء والاستشاريين، التي تم إنشائها بدعم من الشركة القابضة للكهرباء مصر لتخفيف الأعباء على العاملين بقطاع الكهرباء، وضمان حصولهم على خدمة جيدة في سهولة ويسر.

إنشاء عيادات جديدة بمناطق سوهاج

واشار إلى أن شركة الخدمات الطبية، تنسق مع شركات الكهرباء خلال الفترات المقبلة لإنشاء عيادات جديدة بمناطق سوهاج، تشمل معظم التخصصات بهدف تقديم خدمة جيدة للعاملين بالقطاع.