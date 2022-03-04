توفير أحدث أجهزة الموجات التصادمية لحالات العلاج الطبيعي بدمياط

أعلنت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة في دمياط، عن توفير أحدث أجهزة الموجات التصادمية (storz medical) بمستشفى دمياط العام، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للنهوض بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الحالات التي يعالجها جهاز الموجات التصادمية

الموجات التصادمية هي نوع من الموجات التي تُستخدم في العلاج الطبيعي للحالات التالية: الشوكة العظمية، آلام العضلة الضامة، التهاب وتر أكيليس، الالتهاب المزمن لكاحل القدم، الالتهاب المزمن لمفصل المرفق، التهاب أوتار الكتف.

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من جانبه، قال الدكتور محمد اللبان مدير عام مستشفى دمياط العام، إن هذا الجهاز يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في مجال العلاج الطبيعي بمحافظة دمياط، مشيرا إلى أهمية الموجات التصادمية في مواجهة علاج الحالات المزمنة التي لا تستجيب لطرق العلاج الطبيعي التقليدية.

ما هي الموجات التصادمية؟

أوضح «اللبان»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن العلاج بالموجات التصادمية عبارة عن نوع من الموجات الصوتية ذات تردد عال توجه إلى المفاصل، لعلاج التآكل والاحتكاك والالتهاب المفصلي والروماتيزمي، وتستخدم في علاج تليفات العضلات والأوتار والمناطق التي يحدث فيها ترسب للكالسيوم فيما يعرف بالتكلس، وتفتت تلك الموجات الترسبات، وتفك الالتصاقات العضلية والنسيجية.

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وأشار إلى أن الجهاز يساعد في علاج كثير من الحالات مثل: الآلام المصاحبة للمرفق، التمزقات القديمة، بعض حالات الانزلاق الغضروفي في بداياتها، شوكة الكعب، التهابات حول الرضف (صابونة الركبة)، التهاب وتر أكيليس، حالات التيبس، التهابات المفاصل، لافتا إلى أن العلاج بالجهاز يعطي نتائج سريعة بدون تدخل جراحي، ويناسب كبار السن والمتقاعدين، وليس له أي مخاطر على القلب.