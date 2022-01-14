توفير العلاج لـ1478 مواطنا مجانا بصفط الواسطى ضمن «حياة كريمة» 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

10 عيادات في 9 تخصصات

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية على مدار يومي «الأربعاء والخميس 12 و13 ينايرالجاري»، بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى، مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات «الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة»، ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1478 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 53، معمل طفيليات 54، حالات الأشعة 6، استصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، تحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية حالة واحدة.

تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطن

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: «الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة»، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطنا.

من ناحيته أشار الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.