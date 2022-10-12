غلق باب التظلمات بانتخابات الصحفيين في الإسكندرية.. تنازل و3 طعون

أغلنت بسمه الشريف، مقرر عام النشاط بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، غلق باب التظلمات في منتصف اليوم الأربعاء بانتخابات الصحفيين بالإسكندرية.

وأضافت مقرر عام النشاط بنقابة الصحفيين، لـ«الوطن»، أن اليوم شهد تنازل محمد محمود، الصحفي بجريدة الكرامة وأحد المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بالتزامن مع تقدم الزميل حمدي قاسم، عضو الجمعية العمومية، بطعن ضد المرشح الثاني على عيسى، صحفي حر، على منصب نقيب الصحفيين ، باعتبار أنه فاقد أحد شروط الترشح على المنصب وهو بلوغه سن المعاش بالإضافة إلى عمله كصحفي حر غير تابع لجريدة.

3 طعون قبيل غلق باب تظلمات نقابة الصحفيين

وأوضح «الشريف»، أن هناك طعنًا آخر من المرشح علي عيسى ضد المرشح رزق الطرابيشي، الصحفي بجريدة الوفد، على مقعد نقيب الصحفيين أيضًا، بالإضافة إلى علي عيسى الذي تقدم بطعن آخر يرفض فيه مشاركة أعضاء النقابة بالبحيرة وطنطا في انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية.

6 أعضاء مرشحون لمقاعد عضوية نقابة الصحفيين

وأشارت إلى أن المتقدمين للترشح على منصب مقاعد العضوية بلغوا 6 أعضاء، وهم عزت السمري المصور الصحفي، والصحفية شيرين العقاد، والصحفي خالد الأمير، والصحفية نيڤين كميل، والصحفية هدى الساعاتي، والصحفي شوكت سعد

ولفتت إلى أنه سيتم إجراء انتخابات نقابة الصحفيين في 30 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور نسبة 50% فقط وفي حال عدم اكتمال الجمعية العمومية سيتم إجراء جولة للإعادة في 13 نوفمبر المقبل.