نائب رئيس جامعة بنها يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2023/2022، بالإضافة لتواجد الأطباء وهيئة التمريض والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب والعمل على راحتهم.

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بعدد من الكليات.

رافق نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الجولة، الدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق، والدكتور وليد طلعت، القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، ووكلاء كليات التربية والتمريض والتربية الرياضية.

إجراءات الكشف الطبي بجامعة بنها

واطمأن نائب رئيس جامعة بنها، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مشيدا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.

15 عيادة للكشف الطبي للطلاب الجدد ببنها

من جانبه، قال الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، إنه تم تجهيز 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.