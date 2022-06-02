شروط تمويل شراء شقق متوسطي الدخل من «كريدي أجريكول»: السداد على 20 سنة

بعد إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة خلال الأسابيع الماضية، أعلن بنك «كريدي أجريكول»، عن مشاركته في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% لمنخفضي الدخل و8 % لمتوسطي الدخل.

قرض التمويل العقاري

وقال بنك «كريدي أجريكول»، فى بيان صحفي نشره على الموقع الالكتروني الخاص به وصفحات السوشيال ميديا، إن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمنخفضي الدخل يستفيد منها من تنطبق عليه الشروط وتوفر شراء الشقق السكنية كاملة التشطيب، والمنازل الجاهزة للسكن، والعقارات بمختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة

وأشار البنك إلى أن مشاركته في مبادرة التمويل العقاري المدعم من البنك المركزي والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة تصل إلى 85% من سعر الشقة السكنية المراد شرائها من قبل العميل وفترة سداد تصل إلى 20 سنة.

سعر الفائدة المدعمة 3% متناقصة لمنخفضي الدخل

وتابع البنك فى بيانه أن نسبة التمويل العقاري تتراوح من 80% وحتى 85% من قيمة الشقة السكنية وذلك طبقا لسعر الوحدة السكنية «85% حتى 1.1 مليون جنيه و80% أكبر من 1.1 مليون وحتى 1.4 مليون جنيه»، ويتم خصم مصاريف إدارية 1%. مع إمكانية تمويل المصاريف الإدارية ومصاريف الصيانة، وسعر الفائدة 8% لمتوسطي الدخل.

الحصول على شقة بفائدة 3%

شروط برنامج التمويل العقاري المدعم من البنك المركزي من بنك كريدي أجريكول الخاص لمنخفضي الدخل وتقسيط بفائدة 3%:

- الحد الأقصى لسعرالشقة السكنية 400 ألف جنيه

- بالنسبة لمتوسطي الدخل تصل إلى مليون و400 ألف جنيه

- الشقة السكنية كاملة التشطيب وكاملة المرافق

- الشقق سكنية يجب أن تكون في عقار مرخص وليست به أية مخالفات

- يجب أن يكون صافي الدخل الشهري للأعزب بحد أدنى 4501 جنيه، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه شهري أو صافي الدخل الشهري للأسرة بحد أدنى 6001 جنيه وبحد أقصى 14 ألف جنيه مصري شهريًا والحد الأقصى للقسط 40% من صافي الدخل الشهري.