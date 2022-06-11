للأطباء.. جهز عيادتك بـ5 ملايين جنيه من خلال قرض كريدي أجريكول

تتوافر أمام الأطباء فرص تمويلية لتجهيز العيادات الخاصة بهم بأحدث الأدوات والمستلزمات الطبية، من خلال قرض بنك كريدي أجريكول لأصحاب العيادات الخاصة.

تحقيق التنمية الاقتصادية

وتماشياً مع سياسة البنك المركزي في دعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، يقدم «كريدي أجريكول» تمويلا لأصحاب العيادات الخاصة لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبي.

مميزات قرض أصحاب العيادات الخاصة

- قيمة قرض كريدي أجريكول لتمويل لأصحاب العيادات الخاصة لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

- أقل سعر فائدة 5% على قرض كريدى أجريكول لتمويل لأصحاب العيادات الخاصة لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبي طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.

- تمويل لشراء أجهزة ومستلزمات طبيية للاستخدام التجاري فقط.

- مرونة في السداد تبدأ من 12 شهرا تصل إلى 7 سنوات.

- تأمين مجاني على الحياة خلال فترة القرض.

شروط التقديم

يقدم بنك كريدي أجريكول قرضا لأصحاب العيادات الخاصة لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبي، مع بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل وهي:

- ألا يقل سن العميل عن 25 عاماً وألا يزيد عن 65 عاماً عند استحقاق القرض.

- أصحاب العيادات الخاصة.

- مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة

يتطلب الحصول على قرض كريدي أجريكول لتمويل لأصحاب العيادات الخاصة لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبي بعض المستندات من العميل وهي:

- بطاقة رقم قومي سارية

- إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة

- رخصة تشغيل منشأه طبية

- رخصة تأسيس منشأة طبية

- بطاقة العضوية بالنقابة

- عرض سعر فاتورة للأجهزة والمستلزمات الطبية

-12 شهر كشف حساب بنكي قوائم مالية إقرار ضريبي.