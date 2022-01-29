ولى لطفى: مصر إحدى أهم أسواق مجموعة «كريدي أجريكول» العالمية وخطة للتوسع في تمويل ودعم المشروعات القومية في العام الجديد

تعتمد خطة بنك كريدى أجريكول مصر، فى الفترة المقبلة، على تقديم حلول مبتكرة للشمول المالى، والوصول بها إلى القطاعات المختلفة لدفع منظومة الاقتصاد الرقمى والعمل على تقديم تجربة مصرفية متميزة، تتبنى الاستدامة والابتكار وتقديم منتجات رقمية متطورة تلبى احتياجات العملاء لتتواءم مع الجمهورية الجديدة ومتطلبات المستقبل.

وقال ولى لطفى نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالبنك فى لـ«الوطن الاقتصادى»، إن توسعات بنك كريدى أجريكول تنطلق من قناعته بأن السوق المصرية هى إحدى أهم الأسواق ولديها القدرة على امتصاص الصدمات وتحقيق التعافى المنشود، مشيراً إلى أهمية برنامج الإصلاح الذى أطلقته مصر عام 2016 لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلى وما صاحبه من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى حصلت بموجبها مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار ليفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية لتدخل مصر بقوة، والتى لا شك كان ولا يزال لها دور فعال فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى.

وحول دور «كريدى أجريكول» فى الجمهورية الجديدة للدولة المصرية التى تتبنى مصطلحات مثل: التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعى، الفاعلية المالية، الشمول المالى، المدفوعات الرقمية، الاستثمار المنتج، الاستدامة، قال نائب العضو المنتدب للبنك، إن تأسيس الجمهورية الجديدة يُعتبر بداية عصر جديد فى إطار ما تم إطلاقه من برامج وسياسات رشيدة كانت إيذاناً بتحول كبير على كل الأصعدة وخاصة القطاع الاقتصادى الذى شهد تغيراً محورياً وإصلاحات هيكلية ضخمة.

وأشاد ولى لطفى بالدور القوى الذى لعبه القطاع المصرفى تحت قيادة البنك المركزى المصرى فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى وتعزيز قاطرة التنمية بشكل عام، وهو ما تجلى فى القيام بإطلاق مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات المختلفة للإسكان بكل أنواعه.

ونوه نائب العضو المنتدب، إلى أن كريدى أجريكول من البنوك السباقة فى الاعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية لخدمة عملائه، وتقديم الوسائل التى تحفزهم على استخدام المعاملات البنكية الرقمية. مشيراً إلى التركيز منذ عام 2015 على تطوير البنية التكنولوجية للبنك بداية من النظام الأساسى Core Banking System ثم إطلاق قاعدة الخدمات الرقمية المتكاملة banki by Credit Agricole، وتطوير الفكر الرقمى ليشمل الفروع بنموذج banki Store وكل الخدمات المقدمة التى تعتمد على التكنولوجيا ورقمنة المعاملات، ما يمكن القول معه إن كل استثمارات البنك لها صبغة تكنولوجية.

وأضاف أن أكثر من 55٪ من الأفراد عملاء التجزئة المصرفية بالبنك مسجلون فى القنوات والتطبيقات الرقمية لكريدى أجريكول، بمتوسط تسجيل دخول لحساباتهم بلغ 11 مرة شهرياً، بإجمالى تجاوز 9 ملايين مرة خلال 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضى.

وتابع أن أكثر من 90٪ من عملاء البنك من الشركات يستخدمون القنوات والتطبيقات الرقمية، وتضاعفت المعاملات الرقمية التى أجرتها الشركات خلال عام 2021، الأمر الذى يعكس تفوق كريدى أجريكول وصدارته فى تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه سواء من الشركات أو الأفراد عبر منصة إلكترونية متكاملة banki by Crédit Agricole تضم قنوات مصرفية مختلفة.

ولفت إلى إطلاق أول بطاقة فيزا إنفينيت ليصبح بذلك كريدى أجريكول أول بنك فى مصر يقدم هذا النوع من البطاقات التى لا يتعامل بها سوى عدد محدود عالمياً، للحصول على مجموعة حصرية من الخدمات على مدار الساعة وفى جميع أنحاء العالم.

كما وقّع البنك عقد تجديد الشراكة مع «فيزا» بهدف تنفيذ برنامج قوى للتوسع فى خدمات البطاقات البنكية وإدخال أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال مثل الاستخدام اللاتلامسى «Contactless» خاصة فى ظل انتشار وباء «كوفيد19» مما يدعم أهداف البنك تجاه مسئوليته المجتمعية.

ولأول مرة فى مصر، أعلن كريدى أجريكول مصر بالتعاون مع شركة چى آند دى (G+D) إصدار أول بطاقات لاتلامسية صديقة للبيئة.

وجاءت أربع جوائز من مؤسستى Global Banking and Finance Review وGlobal Business Outlook العالميتين لتحتفى بتميز البنك فى مجالات «المنتج المصرفى الأكثر ابتكاراً» و«البنك الرقمى الأكثر ابتكاراً» و«أفضل بنك فى مصر تحقيقاً لرضا وسعادة العملاء» و«أفضل بنك فى مصر لحوكمة الشركات». وتعد هذه الجوائز تأكيداً لنجاح استراتيجية البنك التى تهدف لخدمة كل شرائح العملاء، وأخذ زمام المبادرة فى توفير الحلول المناسبة لهم.

وفيما يتعلق بموجة التضخم العالمية الحالية، أوضح أن البنك المركزى يستهدف -وفقاً لما هو معلن- تحقيق معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. لافتاً إلى أن المركزى المصرى أثبت تفوقه على الكثير من البنوك المركزية فى التعامل مع الأزمات، ولذلك نحن نتفق مع هذا التوقع، حيث ينعكس بالفعل معدل التضخم على أسعار الفائدة التى نتوقع إما تثبيتها أو رفعها للتعامل مع معدلات الأسعار، وأكد استمرار دعم كريدى أجريكول لمبادرات البنك المركزى التى تستهدف أبعاداً اقتصادية واستراتيجية مهمة.

أما بالنسبة للدولار، فأكد أن البنك المركزى يتعامل بحرفية لتوفير الدولار فى الأسواق والعمل على استقرار سعر الصرف. ونحن نرى أن مصر هى سوق جذابة للأموال الساخنة.

واستعرض «لطفى» مؤشرات مصرفه عن الربع الثالث من العام الماضى، حيث سجلت محفظة القروض إجمالى 30 مليار جنيه، بنسبة زيادة 12٪، كما سجلت ودائع العملاء 45 مليار جنيه بزيادة 10٪، وزاد صافى الأرباح المجمعة بعد الضريبة 14%، ليصل إلى 1.17 مليار جنيه مقابل 1.03 مليار جنيه مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.

وأكد نائب العضو المنتدب استمرار تنفيذ خطط التطوير متعددة الاتجاهات، مع التركيز على التحول الرقمى للخدمات وتجربة الجودة الشاملة، مشيراً إلى النجاح فى تعزيز خدمات منصته الرقمية بالكامل «banki by Crédit Agricole» الذى حاز رضا العملاء.

كما أشار إلى خطة تطوير شبكة فروعه القائمة وتحويلها إلى فروع إلكترونية لمواكبة خطة تعزيز الدفع الإلكترونى وخفض تداول الأوراق النقدية، من خلال تدشين المزيد من الفروع المبتكرة banki Store فى القاهرة وأيضاً فى المحافظات؛ ليقدم خدماته المتطورة إلى جميع العملاء على حد سواء.

كذلك إطلاق برنامج مكافآت جديد Happy Points وذلك بهدف مكافأة أكبر عدد من العملاء الأفراد على معاملاتهم التى تتم باستخدام مختلف البطاقات والخدمات الرقمية. ويتيح هذا البرنامج للعملاء الاستمتاع بتجربة رقمية ميسرة بداية من اكتساب النقاط ومتابعة الرصيد حتى عملية الاستبدال. ولأول مرة فى مصر، يسمح هذا البرنامج باسترداد النقاط أونلاين فى المتاجر الرقمية من خلال خدمة الهاتف المحمول banki Mobile.

وكشف ولى لطفى عن امتلاك كريدى أجريكول 350 صرافاً آلياً منتشرة داخل شبكة الفروع وبعض المناطق الأخرى بالمحافظات، ويسعى لإضافة المزيد.

كما يدرس البنك مضاعفة حدود السحب النقدى عبر ماكينات الصراف الآلى خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ الحدود الحالية للسحب 10 آلاف جنيه للعميل العادى، و20 ألفاً للجولد، و30 ألفاً للمتميز.

«كريدي أجريكول» ضمن العشرة بنوك الأكثر انتشاراً في مصر ومستمرون في خطة التحول إلى الفروع الإلكترونية

وأكد نائب العضو المنتدب أن كريدى أجريكول مصر هو ضمن العشرة البنوك الأكثر انتشاراً فى مصر من حيث شبكة الفروع، حيث إن لدى كريدى أجريكول أكثر من 80 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وأكد نائب العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر أن استراتيجية التوسعات تشمل الاستمرار فى تمويل المشروعات القومية الحيوية وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشاركة فى المشروعات المهمة فى كل القطاعات فى مصر، مشيراً إلى أن البنك يولى اهتماماً كبيراً لقطاع الطاقة، حيث شارك فى قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة Midelec المملوكة لشركة ميدور، وعمل بنك كريدى أجريكول مصر بصفته المرتب الرئيسى ومسوق التمويل بالتعاون مع البنك الأهلى وكذلك بصفته حصرياً بنك الحسابات. وتبلغ مساهمة كريدى أجريكول مصر فى هذا القرض المشترك 12 مليون يورو لشركة ميديلاك التى تعتزم استخدامه لتمويل توربين غاز جديد.

اقتناص «المرتب الرئيسي» لتدبير 1.6 مليار دولار لمعمل تكرير أسيوط و1.9 مليار يورو لـ«المونوريل».. و55% من الأفراد و90% من الشركات مسجلون بالخدمات الرقمية للبنك

كما شاركت مجموعة كريدى أجريكول بصفتها المرتب الرئيسى ومهيكل وموثق التمويل الذى يبلغ إجماليه 1.6 مليار دولار أمريكى، وذلك لتجديد معمل التكرير الخاص بشركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة إلى المساهمة فى التمويل المشترك لمشروع المونوريل بمبلغ 200 مليون يورو من إجمالى 1.9 مليار يورو، بصفته المرتب الرئيسى ومسوق التمويل.

كذلك اقتنص البنك حصة بنحو 750 مليون جنيه مصرى فى القرض الذى تبلغ مدته 30 شهراً ضمن تمويل مشترك لصالح شركة «الغرابلى» للأعمال الهندسية المتكاملة «GIECO» بالتعاون مع 10 بنوك لتطوير وتجديد ميناء «أبوقير» الجديد.