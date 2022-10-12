«مسيرة الفرحة» تجوب الإسكندرية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، مسيرة الفرحة بمشاركة شباب الحزب، والتي تستمر لمدة أسبوع تجول أحياء وشوارع المحافظة لتقديم التهنئة للمواطنين وتوزيع الحلوى.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، شهدت المسيرة التي انطلقت من دائرة المنتزه بأقسامها المنتزه أول وثان وثالث، ودائرة الرمل بقسميها أول وثان والمنشية والجمرك واللبان والعطارين على مدار ثلاثة أيام لترسم الفرحة على وجه الأطفال والمواطنين وتستمر خلال الأيام المقبلة في باقي أحياء الإسكندرية.

توزيع الحلوى على المواطنين بشوارع الإسكندرية

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، والذي أشار إلى توزيع الآلاف من علب الحلوى على المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

توزيع الحلوى لإسعاد المواطنين

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، أنه سيتم توزيع كميات أخرى من الحلوى خلال اليوم وغدا لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المستفيدين للحصول على علب الحلوى لإثارة البهجة في نفوس الأهالي احتفاء بهذه المناسبة السعيدة.

من جانبه قال النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، إن شباب الحزب قاموا بتوزيع آلافا من علب حلوى المولد على المواطنين والأطفال في الشوارع والفئات الأكثر احتياجًا بمختلف أقسام المحافظة وسط حالة من الفرح والسعادة ابتهاجا بمولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.

وأشار إلى أن شباب الحزب شاركوا بإشراف أمناء الأقسام في عملية التوزيع بمختلف الأقسام، بتنفيذ وإشراف أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي، برئاسة محمد جويلي، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي في المحافظة، في وبالتنسيق إعلاميًا مع أمانة الإعلام برئاسة رامي ياسين أمين الإعلام، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام.

وأبدى المواطنون سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة من حزب مستقبل وطن، متبادلين التهنئة مع قيادات وشباب الحزب الذين وزعوا بأنفسهم في مختلف الشوارع وميادين الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات.