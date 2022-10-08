حبس 5 أشخاص للاتجار في المخدرات بالغربية.. بينهم هارب من مؤبد

قررت جهات التحقيق بمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حبس 5 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بهدف الإتجار، وأسلحة نارية، وطلقات مختلفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، علي أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة زفتى، من ضبط 5 أشخاص، من بينهم 2 لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المختلفة، وأسلحة نارية، ومبالغ ماليه من متحصلات الإتجار، متخذين من مزرعة بالقرب من محل إقامة أحدهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

هارب من حكم بالمؤبد

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة زفتى من ضبط شخص مسجل خطر، هارب من السجن المؤبد، وبصحبته 4 آخرين.

ضبط مخدرات وأسلحة وذخائر مع المتهمين

جاء ذلك بعد تقنين الإجراءات، وعمل التحريات والأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط 5 المتهمين، داخل إحدى المزارع، بدائرة المركز، وعثر بحوزتهم، كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام، و3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و5 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من الهيروين، وبندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات والذخائر مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي من متحصلات الإتجار.

وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان عام مركز شرطة زفتي، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبالغ المالية من متحصلات ذلك النشاط، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.