مصرع عامل بالغربية.. سقط من سقالة بالطابق السادس

لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق السادس من إحدى العمارات السكنية، الكائنة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى سمنود العام، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط عامل من أعلى سقالة خشبية بالطابق السادس من إحدى العمارات السكنية الموجودة بدائرة المركز.

العالم اختل توازنه

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، سقوط عامل من أعلى سقالة خشبية من الطابق السادس، بعد أن اختل توازنه، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي، إصابات خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى سمنود العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.