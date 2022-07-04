مصرع شاب اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث بكفر الشيخ  

لقى شاب من مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله، نتيجة اختلال توازنه، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال الطبيب المختص، تبين أنه فارق الحياة، تم إيداع الجثمان داخل مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات النيابة.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بالحادث

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة إلى العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، من الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفي دسوق العام، بوصول عامل شاب يُدعى «م. ع.»، 33 سنة، جثة هامدة، وذلك إثر سقوطه من مكان مرتفع على الارض، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب المختص داخل المستشفى.

التحريات تنفي وجود شبهة جنائية

انتقل فريق من رجال المباحث لمعاينة موقع الحادث، وبسؤال أسرته وبإجراء التحريات تبين سقوط المتوفي من الطابق الثالث من المنزل، لاختلال توازنه ولا توجد شبهه جنائية جراء حدوث الواقعة، ونقل فور سقوطه إلى أقرب مستشفى في محاولة لإسعافه، ولكنه كان قد فارق الحياة فور سقوطه على الأرض من الطابق الثالث.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن للجثمان.