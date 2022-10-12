«الصحة الأوغندية» تعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا في العاصمة

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا في العاصمة كامبالا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

التحقيق في تفشي فيروس إيبولا

وفي وقت سابق، أكّدت الدكتورة ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، أنَّ المنظمة تعمل عن كثب مع السلطات الصحية الأوغندية للتحقيق في مصدر تفشي فيروس الإيبولا بالبلاد مع دعم الجهود المبذولة لإطلاق تدابير مكافحة فعالة بسرعة.

إجراءات سريعة للكشف عن العدوى بفيروس إيبولا

وقالت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، إنَّه تمّ اتخاذ إجراءات لاكتشاف الفيروس بسرعة وأنه يمكن الاعتماد على خبرة أوغندا في مكافحة الإيبولا لوقف انتشار العدوى.

جاء ذلك في بيان لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، عقب إعلان السلطات الصحية في أوغندا تفشي فيروس إيبولا.