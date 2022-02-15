نائبة رئيس وزراء أوغندا تشيد بالطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات المصرية ببلدها

أشادت النائبة الأولى لرئيسة الوزراء، وزيرة شئون شرق إفريقيا الأوغندية ريبيكا كاداجا، اليوم، بالطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات المصرية في أوغندا خلال الشهور الأخيرة، التي تتماشي مع أهداف الاستراتيجية الأوغندية للتنمية المستدامة.

النائبة الأولى لرئيسة وزراء أوغندا تلتقي سفير مصر ببلادها

جاء ذلك خلال استقبال المسئولة الأوغندية، للسفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللقاء تطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها في مختلف المجالات الحيوية للبلدين.

وثمنت كاداجا، العلاقات الممتدة التي تجمع مصر وأوغندا، معربة عن تطلعها إلى الدفع بسبل التعاون مستقبلاً في المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

السفير المصري يتناول أوجه الدعم للجانب الأوغندي

ومن جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصري المقدم للجانب الأوغندي، الذي شهد زخمًا كبيرًا مؤخرًا، بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية والتوجهات المصرية الداعمة للتنمية في القارة الإفريقية.

واستعرض المشروعات المصرية الكبرى التي تم تنفيذها مؤخرًا، ومن بينها مشروع محطة بوسيا للطاقة الشمسية، وافتتاح المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، وتدشين مرحلة جديدة من العمل بالمزرعة النموذجية المصرية المشتركة، بجانب المشروعات التي تنفذها بعثة الري المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار.