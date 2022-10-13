جيمى لي كرتيس: «Halloween Ends» الفيلم الأخير في سلسلة «Halloween»

بدأت دور العرض السينمائي حول العالم مع اقتراب الـ«هالووين»، عرض فيلم «Halloween Ends»، إخراج ديفيد جوردون جرين، وبطولة النجمة جيمي لي كرتيس التي تعود لتجسيد شخصية «لوري سترود».

ويعتبر الفيلم الجديد هو الجزء الـ13 من سلسلة أفلام «Halloween» الشهيرة، الذي جرى تقديم أول أجزائه عام 1978.

وأكدت الممثلة الأمريكية جيمى لى كرتيس أن مشاركتها في «Halloween Ends» المرة الأخيرة التي ستقدم فيها شخصية «لوري سترود»، خاصة أنها قدمتها في 6 من 13 جزءا للفيلم، في الفترة من 1978 إلى 2022، وذلك خلال لقاءها مع مقدم البرامج جيمي كيميل، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

جيمي لي كرتيس عن تقديم آخر أعمالها في سلسلة «Halloween»: كنت أبكي لمدة شهر تقريبًا

ظهرت «جيمي» في فيلم «Halloween» لأول مرة عام 1978؛ إذ جسدت طالبة المدرسة الثانوية «لوري سترود» التي يستهدفها القاتل المتسلسل «مايكل مايرز».

وعن تقديم آخر أعمالها في سلسة الأفلام الشهيرة التي كانت جزءا منها على مدار 40 عاما، قالت الممثلة البالغة من العمر 63 عاما: «لقد كنت أبكي لمدة شهر تقريبًا.. الآن أحاول معرفة كيفية توديع كل هذا».

وكشفت الممثلة الأمريكية أنها شخصياً لن تذهب لمشاهدة أفلام الهالوين إذا لم تكن موجودة فيها، قائلة: «لا أذهب أنا ولا زوجي لمشاهدة تلك الأفلام في السينما، لا نختار إخضاع أنفسنا لهذا المستوى من التوتر».

تفاصيل فيلم «Halloween Ends»

وتدور أحداث فيلم «Halloween Ends» بعد 4 سنوات من أحداث الجزء السابق «Halloween Kills»، وتبدأ مع «لوري» التي تعيش مع حفيدتها «أليسون»، وتنتهي من كتابة مذكراتها.

قررت لوري بعد أن سمحت لشبح مايكل بتحديد واقعها ودفعه لعقود من الزمن، أن تحرر نفسها من الخوف والغضب، ولكن عندما يتم اتهام شاب بقتل صبي كان يرعى أطفاله، فإنه يشعل سلسلة من العنف والإرهاب التي ستجبر «لوري» أخيرًا على مواجهة الشر الذي لا تستطيع السيطرة عليه.

ويشارك في بطولة الفيلم جيمي لي كورتيس، آندي ماتيشاكجيمس، جود كورتنيويل، باتون، روهان كامبل، وكايل ريتشارد.