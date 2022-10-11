5 ملايين جنيه إيرادات فيلم «فضل ونعمة» بدور العرض في أسبوع

تصدّر فيلم «فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، قائمة إيرادات الأفلام الموجودة بالسينمات حاليًا، إذ جاء بالمركز الأول، وبفارقٍ كبير عن أقرب مُنافسيه.

ويتنافس في دور العرض 6 أفلام، منهم: «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي، و«تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» لـ كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«بحبك» بطولة تامر حسني.

إيرادات فيلم فضل ونعمة

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صادر اليوم، حجم الإيرادات التي حققها فيلم فضل ونعمة، في دور العرض، أمس الاثنين، إذ حقق 368 ألف جنيه في شباك التذاكر، فيما تقترب إجمالي الإيرادات منذ طرحه قبل أسبوع من 5 ملايين جنيه.

«فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، إضافة إلى محمد ممدوح، ومن تأليف أيمن وتار.

وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين «فضل» و«نعمة»، واللذان يؤسسان مشروع شاحنة متنقلة لبيع طعام ويستغل تاجر المخدرات «فاروق» سذاجتهما في إخفاء صناديق بضاعته لديهما، ويجعلهما يساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة ويؤديان واجبا وطنيا.

طرح فيلم حظك اليوم لـ كريم قاسم

وفي سياق متصل، تستقبل السينمات فيلماً جديدًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بعنوان حظك اليوم، ويحتفل صُناعه بطرح العمل في عرضٍ خاص.

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولي، ويشارك فيه بسنت شوقي، ومروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، وشهد الشاطر، وندى أكرم، ومحمد حلمي.