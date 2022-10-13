«دميانة» تحدت فقدان البصر بتأليف الشعر: «نفسي أبقى مذيعة»

الفتاة المصرية دائمًا ما يضرب بها المثل على مر التاريخ في تحدي الصعاب وتذليل أي عقبات تعترض طريقها لتواصل طريق النجاح، وهو ما ينطبق على «دميانة وصفي» ابنة محافظة الأقصر، التي قررت عدم الاستسلام لحياة الظلام التي تعيش فيها نتيجة فقدان بصرها منذ ولادتها بتأليف الشعر والأدب جنبًا إلى جنب مع العمل الإذاعي حتى جرى تكريمها مؤخرًا من مهرجان الأمل السينمائي في روما بدرع الشهيدة «شيرين أبو عقلة».

موهبة «دميانة» الأدبية ظهرت مبكرا

بدأت موهبة «دميانة» الأدبية في الظهور مبكرًا، ففي الصف الرابع الابتدائي، كانت تتميز بموضوعات التعبير المميزة وسط زملائها؛ ما جعلها في نهاية المرحلة الابتدائية تحصل على المراكز الأولى في مسابقات القصص والروايات على مستوى مدارس محافظة الجيزة: «رغم فقدان البصر إلا أنني لم أترك عمل أدبي أو روائي لكبار الكتاب المصريين إلا وقرأته، وكانت لتلك المؤلفات تأثير كبير في اكتساب المهارة الأدبية وأكثر كتاب أحب القراءة لهم هم عميد الأدب العربي طه حسين والدكتور مصطفى محمود».

لم تتوقف موهبة «دميانة» عند حد تأليف وإلقاء الشعر، ففي المرحلة الإعدادية ظهرت موهبتها في الغناء، وبعد تخرجها في كلية الآداب جامعة القاهرة، لم تتوقف مسيرة تعليمها فحاولت تعزيز موهبة الكتابة وإلقاء الشعر من خلال دراسة مهارات التدقيق اللغوي في الجامعة الأمريكية: «من أكثر المواقف التي أتذكرها وأشعر بالفخر عندما كنت أقف في الإذاعة المدرسية وأغني أغنيات جارة القمر فيروز».

رحلة كتابة الشعر لم تكن سهلة

على الرغم من الدعم الذي كانت تحصل عليه «دميانة» من عائلتها وأصدقائها، إلا إن رحلتها في الوصول لتحقيق حلمها في كتابة الشعر ونشره لم تكن سهلة، كانت تتعرض للتنمر من البعض عندما تخبرهم عن أحلامها بسبب أنها من ذوي الهمم فضلًا عن صعوبة الحصول على أشعار كبار الكتاب مثل فاروق جويدة بطريقة برايل: «كنت أحاول دوما التغلب على الصعوبات التي أواجهها من خلال البحث عن شخص يقرأ لي وهو أمر ليس سهلا، ثم اكتبه بطريقة برايل لكي استطيع اقرأه».

بعد جهود صعبة للتأقلم مع نمط الحياة في القاهرة، التي لا تلائم شخص يعاني من فقدان البصر بحسب «دميانة»، استطاعت أن تحقق حلمها وتطبع أول ديوان لها بعنوان «مهاجرة في الأشواق» بل وسجلته بصوتها في «سى دي»، إلى جانب تقديم برنامج إذاعي على «أف أم» مصر: «أحلم بخوض تجربة التقديم التليفزيوني ومناقشة القضايا المجتمعية المهمة، وسأحقق حلمي في أحد الأيام».

الحصول على درع الشهيدة شيرين أبو عقلة

مؤخرًا حصلت «دميانة» على تكريم من مهرجان الأمل السينمائي لذوي الهمم في روما في دورته الثانية، وهو درع الشهيدة شيرين أبو عقلة، موجهة رسالة إلى غيرها من الفتيات من ذوي الهمم: «تحدي الصعاب لإثبات نفسك وذاتك ولكي تتركِ بصمتك في المجتمع، فكل شخص من ذوي الهمم لديه إمكانيات هائلة لكي يكون مؤثرًا في مجتمعه، ويكفينا شرفنا أننا ننتمي لمصر أم الدنيا ومهد الحضارة».