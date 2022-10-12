وزير الرياضة يلتقي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"؛ للحديث حول عدد من الملفات ، والتعرف على نتائج النسخة الأولى من بطولة شمال إفريقيا للمدارس التي استضافتها مصر في الفترة 7-12 أكتوبر 2022م.

ثمن وزير الشباب والرياضة على دور الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فى تطوير اللعبة على المستوى القاري، وتوجيه الاتحاد نحو الاهتمام بكرة القدم المدرسية والتي تضم قاعدة عريضة من اللاعبين الواعدين الذى يمكن اكتشافهم، وتشجيعهم على صقل مواهبهم الرياضية، مشيداً بالتعاون المثمر بين الاتحادين الإفريقي والمصري لكرة القدم، والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة في ضوء تطوير منظومة كرة القدم.