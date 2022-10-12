القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة في القليوبية.. رفضت خطبة أحدهما

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ما جرى تداوله عن تعرض إحدى الفتيات للاعتداء من قبل 3 أشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يونيو 2022، تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة المركز - بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليها بالضرب على إثر تقدم أحدهم لخطبتها ورفضها له.

عقب تقنين الإجراءات جرى تحديد اثنين من المشكو في حقهم، وتبين أنهما مُقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بين أحدهما والمجني عليها لرفضها خطبتها له، وأكدا عدم وجود شخص ثالث معهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.