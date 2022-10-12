مصرع 4 فتيات وإصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين نقل بالعياط

لقيت 4 فتيات مصرعهن، وأصيب 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بالعياط، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الضحايا الى إحدى المستشفيات، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من مركز شرطة العياط، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفيين ومصابين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

وعقب الانتقال والفحص برئاسة العميد محمد مختار رئيس قطاع جنوب الجيزة، تبين وقوع الحادث بين سيارتين ربع نقل، يقودها شاب 33 سنة، وبجانبه عامـل 31 سنة، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويستقلها بالصندوق الخلفي 15 سيدة من العاملين بالمزارع، تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، وسيارة نصف نقل محملة بألواح خشب، يقودها شاب 32 سنة.

تفاصيل الحادث

وأوضحت التحريات أنه أثناء سير السيارة الأولى، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت بالثانية من الخلف، مما أسفر عن وفاة 4 فتيات من محافظة بني سويف، بسبب إصابتهم بكسور متفرقة في الجسم.

كما أصيب 13 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحدوث تلفيات بالسيارتين، ونقل الجثامين إلى مستشفى العياط المركزي، والمصابين إلى مستشفيات الهرم والفيوم العام، كما تم إزالة آثار الحادث، والتحفظ على السيارتين وقائد الثانية، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.