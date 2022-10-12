أحمد ماجد: والدي كلمة السر في حياتي ومشواري الفني

قال الفنان الشاب أحمد ماجد، إن رحلته مع التمثيل بدأت منذ طفولته، ووالده هو من نمى بداخله حب المسرح، نظرًا لـ ولعه بحب كل أنواع الفنون وخصوصًا التمثيل.

بداياته الفنية

أضاف «ماجد» خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي قدمته اليوم الأربعاء، الإعلاميتان شيرين عفت وسالي شاهين، على قناة «dmc»، أن بدايته كانت في مسارح المدارس، وكان هناك اهتمام من جانب المسئولين في المدارس بمشاركاتهم الفنية، متابعًا أن أول يوم له في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق قضاه في مسرح الكلية.

رفضه في معهد الفنون المسرحية

أردف الفنان أحمد ماجد أنه جرى رفضه في معهد الفنون المسرحية ورغم ذلك أخبر والديه بنجاحه، وبعد مرور عام كامل، خاض الامتحانات للالتحاق بالمعهد مرة أخرى، وتم قبوله، مشددًا على أن والده هو كلمة السر في حياته ومشواره الفني، نظرًا لولعه بالتمثيل ورغبته في أن يكون فنانًا ويعوض حلمه في نفسه، مشيرًا الى أنه واجه العديد من الصعوبات منذ اليوم الأول لمجيئه إلى القاهرة للدراسة بمعهد الفنون المسرحية.

وأضاف أن مسلسل «جزيرة غمام» كانت عبارة عن حالة روحانية، لا يمكن وصفها، بسبب التنظيم والإبداع من جانب كل أفراد العمل، متابعًا: «في مجهود واجتهاد من أصغر واحد لأكبر واحد في العمل عشان كدة كلنا نجحنا مع بعض».