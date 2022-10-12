التموين: جرد المضارب المشاركة في موسم توريد الأرز الشعير كل 3 أيام

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراء جرد دوري لمضارب الأرز المشاركة في عمليات توريد الأرز الشعير للموسم الحالي، من قبل لجان متابعة من مديريات التموين، لمتابعة كميات الأرز الشعير الموردة للمضارب من المزارعين، إذ فتحت وزارة التموين باب التقدم لاشتراك مضارب القطاع الخاص في عمليات التوريد بداية من يوم الاثنين الماضي، حتى غد الخميس، كآخر موعد لتقديم الطلبات.

أسعار توريد الأرز الشعير المعلنة من وزارة التموين

وتحاسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، مضارب الأرز عن كميات التوريد التي تسلمتها كل 3 أيام، فضلا عن مراجعة لجان المتابعة للالتزام المضارب بأسعار توريد الأرز الشعير المعلنة من وزارة التموين، 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و8850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة.

وتتسلم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، مديريات التموين بالمحافظات طلبات مضارب الأرز الراغبة في الاشتراك ضمن منظومة التوريد الحالي، إذ حددت وزارة التموين عدة أوراق لازمة للتقدم بالطلب، ومنها تقديم صورة السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها.

تعاقد مضارب الأرز مع الهيئة العامة للسلع التموينية

وأجازت وزارة التموين، للمضرب استخدام 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه، عبر إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية، موضح به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز، على أن تخصص الكميات الباقية لصالح الهيئة العامة لـ السلع التموينية التي تستهدف توريد 1.5 مليون طن من الأرز الشعير من إجمالي إنتاج مصر من الأرز هذا العام، ويقدر بـ 6 ملايين طن أرزـ حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان في المحافظات التي قامت بزراعة الأرز هذا العام، وهي: الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والقليوبية والغربية ودمياط.