«طارق» عثر على 110 آلاف جنيه وردها لصاحبها المريض بحيلة ذكية.. رفض مكافأة

عثر شاب على مبلغ 110 آلاف جنيه داخل حقيبة بالقرب من موقف سيارات الإخصاص بشمال مدينة المنيا، ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» علم أن صاحب المبلغ رجل مريض جاء من محافظة أسيوط لإجراء عملية جراحية في المنيا، فرد له المبلغ كاملا، مستخدما حيلة ذكية للتأكد من صاحب المبلغ، ورفض الحصول على أي مكافاة، رغم ظروفه المادية الصعبة.

الوصول لصاحب المبلغ من خلال «فيسبوك»

قال طارق رضا سالم، 21 عاما لـ«الوطن»، إنه قبل أيام كان يقضي سهرته مع أحد أصدقائه بقرية إطسا المحطة التابعة لمركز سمالوط، ثم طلب صديقه التوجه لمدينة المنيا لتناول العشاء بأحد المطاعم، وفي أثناء عودته في ساعة متأخرة من الليل عثر على حقيبة على الأرض بالقرب من مزلقان الإخصاص المجاور لموقف سيارات الأجرة، دون فتحها، ثم عاد إلى منزله لتفريغ الحقيبة واكتشف وجود 110 آلاف جنيه.

وبعد مرور يومين، وجد منشورا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يفيد بأن شخصا من أبناء محافظة أسيوط فقد مبلغا دون تحديد قيمته أثناء تواجده في محافظة المنيا لإجراء عملية جراحية، وتضمن المنشور مكان تواجد صاحب المبلغ حيث يجلس أمام مسجد صلاح الدين بحي الإخصاص بمدينة المنيا، ثم رد «طارق» على المنشور من خلال كتابة تعليق يتضمن عثوره على المبلغ.

حيلة ذكية للتأكد من صاحب الحقيبة الحقيقي

ولجأ «طارق» لحيلة ذكية للتأكد من صاحب المبلغ، إذ خصم مبلغ 10 آلاف جنيه، ثم توجه إلى مدينة المنيا والتقى بصاحب المنشور، وسلمه المبلغ وطلب منه عد النقود وبعد الانتهاء من العد أبلغه الرجل وهو من أبناء محافظة أسيوط، وجود نقص قيمته 10 آلف جنيه وأنه متنازل عنها كمكأفاة لـ«طارق»، وقتها اطمئن «طارق» أن الرجل هو صاحب المبلغ ورد له 10 آلاف جنيه.

وحينما أبلغه الرجل أنه مريض وجاء من محافظة أسيوط بعدما أقترض المبلغ لإجراء عملية جراحية أصر «طارق» علي رفض المكافأة.

وقال خلف محمد صالح، مدير مدرسة، وأحد أقارب الشاب، إن طارق حينما وجد تحاليل طبية داخل الحقيبة أصر على إعادة المبلغ لصاحبه، في الوقت الذي اقترضت فيه والدته مبلغ 5 آلاف جنيه لظروفها الصعبة.

وأضاف «صالح»، أنه خصص الجزء الثاني من خطبة الجمعة التي يلقيها بأحد مساجد قرية إطسا المحطة عن الأمانة التي هي صفة الأنبياء والصالحين، مؤكدا أن «طارق» اجتاز اختبارا صعبا، فرغم ظروفه المادية الصعبة رد مبلغا ماليا كبيرا لصاحبه ليكون نموذجا للشباب.