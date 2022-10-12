«محلية النواب»: تقنين أوضاع مخالفات البناء.. والتصالح بداية جديدة لدعم المواطن

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم، بشأن التصالح في مخالفات البناء، بداية السعي نحو تسهيل حياة المواطنين للسكن في مسكن أمن كما كفل لهم الدستور والقانون.

تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش في تصريحات لـ«الوطن»: إن النقاط التي جرى إعلانها من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها فى غاية الأهمية، لا سيما وأن المنع تحول إلى إتاحة، وهذا يعني أن كل الاشتراطات التى كانت تمنع التصالح، تحولت إلى موافقة على التصالح بشرط الموافقة من جهة الإدارة.

وأشار «درويش»، إلى أنه فور إحالة مشروع قانون بتقنين اوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى البرلمان، سنبدأ فى مناقشتها على الفور، مبينا أن بعض النقاط الخاصة بالارتفاعات، ونموذج 10 تحتاج إلى تدقيق، وهذا ما سنعمل عليه فى الأيام المقبلة، فور إحالة القانون.

مشروع القانون الجديد جاء للتيسير على المواطنين

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: خيرا فعلت الحكومة، وأن تأتي متأخرا خيرا من آلا تأتي، والحكومة والبرلمان سيعملان بشكل جاد على حلحلة الوضع الراهن، للتسهيل والتيسير على المواطنين.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، جاء للتيسير على المواطنين، وتلافيا للمشكلات التى خلفها القانون السابق، مشددا على ضرورة خلق التوازن بين المواطن والدولة.

كان مجلس الوزراء، أقر في اجتماعه الأسبوعي اليوم، إجراءات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء، وشملها مشروع قانون جديد، سيحال من الحكومة إلى البرلمان، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح.