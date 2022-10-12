وزير الدفاع الأمريكي: نسعى لتدريب القوات الأوكرانية على مواجهة روسيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن بلاده بحثت تدريب القوات الأوكرانية على استخدام بعض الأسلحة لمواجهة روسيا في الأزمة الدائرة منذ 8 أشهر، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تثمن الدور الألماني في تقديم أنظمة دفاع جوية إلى أوكرانيا من أجل وقف الهجمات الصاروخية لموسكو.

مواصلة دعم أوكرانيا

وتابع وزير الدفاع الأمريكي في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز»، عربية عبر شريط الأخبار الخاص بها: «سنواصل مع الحلفاء دعم أوكرانيا، والقوات على استخدام أنظمة هيمارس مما ساعدها على تغيير المعادلة على الأرض».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية الاستقلال والانضمام إلى روسيا وجرى فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا التي ردت بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي، وهددت موسكو باستخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا مما دعا الغرب إلى مطالبة موسكو بتحمل المسؤولية وعدم استخدام هذا السلاح الفتاك الذي سيؤثر على عدة دول وليس أوكرانيا فقط.