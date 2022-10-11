روسيا تضيف «ميتا» إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين

أضافت هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، شركة ميتا الأمريكية إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين في رد قوي روسي على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على موسكو.

إدراج الشركة على قائمة الإرهابيين

وذكرت هيئة المراقبة في بيان لها: «جرى إدراج منصة ميتا المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين»، وجاء هذا بعد 7 شهور من طلب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة وتحديدا في 11 مارس باعتبار شركة ميتا الأمريكية منظمة متطرفة مع حظر أنشطتها في روسيا».

قوانين روسيا

وأصدرت حينها الدائرة الإعلامية للمدعي العامة تقول فيها إن القانون الفيدرالي في البلاد المختص بمكافحة النشاط المتطرف قد أرسلت إلى مكتب المدعي العام في البلاد طلبا للعمل على اعتبار شركة ميتا منظمة متطرفة مع حظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية، وتم التركيز في تحقيقات سابقة على مادتين في الدستور تخص سياسة ميتا التي أتاحت نشر دعوات العنف ضد القوات المسلحة الروسية.

تحقيق روسيا مع ميتا

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستجرام سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.

رد شركة ميتا

بدوره رد المتحدث الرسمي باسم شركة ميتا الأمريكية على الأمر في تصريحات لوكالة أنباء رويترز، أن منصة ميتا عملت على الرفع المؤقت للحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي على فيسبوك وانستجرام.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي بعد إعلان أقاليم أوكرانية انفصالها عن كييف والانضمام إلى روسيا التي تدخلت للحفاظ على هذه الأقاليم وبعدها بالفعل حصلت على 4 أقاليم من أوكرانيا وأجرت استفتاءات شعبية لإضافة هذه المناطق إليها.