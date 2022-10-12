الناتو: تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «أولوية مطلقة»

اجتمع وزراء الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل قليل، وقال ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إنّ الحلف يرى تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي«أولوية مطلقة»، مشيرًا إلى أنّ روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.

اجتماع لحلف شمال الأطلسي

وتجتمع أكثر من 50 دولة في بروكسل، اليوم الأربعاء، لبحث تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، بعد يومين من القصف الروسي على مدن في أنحاء البلاد بما فيها العاصمة كييف.

الاجتماع الأكبر لـ«الناتو»

ويشار إلى أنّ التجمع في بروكسل، هو أول اجتماع كبير لحلف شمال الأطلسي منذ أن ضمت موسكو عدة أقاليم أوكرانية، وأعلنت عن تعبئة، وأصدرت تهديدات نووية مبطنة، وهي خطوات صنفها الحلف على أنها تصعيد واضح منذ اندلاع شرارة الأزمة الروسية الأوكرانية، أواخر فبراير الماضي.