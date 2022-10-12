توعية سيدات سوهاج بترشيد استهلاك المياه واستخدام شبكات الصرف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورشة عمل لتعليم المبادئ الأولية في السباكة لتقليل المياه المهدرة، وترشيد الاستهلاك التي شارك فيها سيدات جمعية الغريزات بمركز المراغة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببيان صحفي.

موضوعات التدريب

وأضاف أنه يتم تدريب السيدات على كيفية إصلاح الصنابير وتسربات المياه بجميع الأدوات الصحية وتوعية المشاركين بكيفية تركيب القطع الموفرة بجميع الأدوات الصحية بالمنزل.

أوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه بالتعاون مع مديرية الصحة شاركت مياه سوهاج في القافلة الصحية التي نظمتها إدارة القوافل الصحية بمدير الصحة بقرية الكوامل بحري بمركز المنشاة لتعريف رواد القوافل الصحية بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

في نهاية اللقاءات تتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.