الأزهر يحذر من فتاوى تحريم تطعيم شلل الأطفال بباكستان: اللقاح واجب ديني

دعا الأزهر الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم، للتضامن مع باكستان فيما تشهده من وضع كارثي بسبب السيول والفيضانات التي أودَتْ بحياة الآلاف، وشردت الأسر، وهدمت المنازل والمرافق الصحيَّة والاجتماعيَّة، وتسببت في أزمة نقص حادٍّ في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض الوبائيَّة.

الأزهر يعزي الشعب والحكومة الباكستانية

وكرر الأزهر عزاءَه إلى الشعب والحكومة الباكستانية في مصابهم الجلل، داعيًا الله أن يرحم الضحايا، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل بزوال هذه المحنة، وأن تظل باكستان بكامل قوتها وعافيتها.

التطعيم واجب ديني وطبي وإنساني

ويكرِّر الأزهر تأكيده على أن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال هو واجب ديني وطبي وإنساني، فما تشهده باكستان من انتشار فتاوى تحريم اللقاح هو تجنٍّ على حق أطفال باكستان وعائلاتهم، فمنعُ اللقاح النافع للطفل كلقاح شلل الأطفال أمر محرم شرعًا.