دورة تدريبية بجامعة الأزهر لتفعيل التحول الرقمي الشامل.. بالتعاون مع المالية

نظمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، بالتعاون مع وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، دورة تدريبية لتفعيل التكامل والربط المميكن بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030.

تفعيل منظومة التحول الرقمي

وصرح أمين عام الجامعة سعيد محمد علي عبدالرحيم، بأن الدورة التدريبية، جرى تنظيمها بالتعاون مع الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية برئاسة أمل إبراهيم.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية جاءت في إطار اهتمام الجامعة بتفعيل منظومة التحول الرقمي الشامل، وتحقيق التفعيل الإلكتروني، بهدف رفع كفاءة العاملين في الوحدات الحسابية بالجامعة.